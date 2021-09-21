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【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）

股市 10:01 2021/09/21

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【HSBC滙豐】花旗：季績焦點落在回購　估滙豐第三季績或全年業績重啟回購

國際銀行股將於10月公布第三季績。花旗引述HSBC滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 管理層指引，預期第三季內淨利息收入繼續可錄得改善，其中渣打更有機會獲得盈利預測上調。花旗又估計，滙豐最快在季績一併公布新一輪股份回購計劃。

滙豐周一（20日）跌穿40元關，今早開市續跌，低見38.3元。同業渣打股價更弱，最新報44.05元，跌近2.8%。

花旗：回購消息將成第三季股價催化劑

花旗指，股份回購將是季績焦點，同時是潛在的正面催化因素，特別是滙豐管理層似乎在目標範圍內的資本水平營運感到正面，因此預計滙豐將在第三季或第四季公布業績時一併宣布新的回購計劃。

券商估滙豐今年回購至少20億　摩通：資金或由科網股泊入滙豐｜詳見【下一頁】

至於渣打，早在第二季績時宣布2.5億美元的股份回購，花旗估計渣打目前仍有近10億美元過剩資金作回購。

大摩微升渣打目標價至52元　估明年再推5億美元回購｜詳見【下一頁】

花旗引述滙豐及渣打管理層指，受淨息差企穩及貸款增長回升帶動，第三季淨利息收入繼續有改善，當中渣打管理層對收入的指引更較市場目前預期的36億美元更樂觀。

滙豐方面，據財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）引述，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場（GBM）第三季收入按年或錄得下跌，全年計亦可能較2020年有所倒退。花旗預計，季內財富管理業務收入按季仍然可以上升，主要受惠於港股日均交易量上升。

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港股 本地銀行股 花旗銀行 財富及資產管理 回購 滙豐控股（00005） 銀行

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