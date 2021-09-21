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日本專家估計 2020年經濟損失逾7800億

環球社會熱點 09:05 2021/09/21

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日本於新冠肺炎疫情持續超過一年，重創當地旅遊業及經濟。日本有研究指，新冠肺炎疫情導致訪日遊客減少，去年當地經濟損失近11萬億日圓（約7,801億港元）收入，當中對倚賴旅遊業的地區影響尤其嚴重。

日本擬縮短入境隔離至10日 需出示接種證明 【下一頁】

日本關西大學（理論經濟學）名譽教授宮本勝浩發表研究，表示因新冠肺炎疫情，當地實施入境限制，去年訪日遊客人數較年減少87.1%，急劇減少至只有412萬名遊客。宮本勝浩指，若去年沒有出現新冠肺炎疫情，如期舉行東京奧運及殘奧，估計將有3,602萬破紀錄的訪客人數。

日本政府原先提出，估計2020年時訪日外國旅客或可高達4,000萬人次，但宮本勝浩指新冠疫情扼殺日本政府的期望。

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日本料年底前打加強劑 需完成接種8個月 【下一頁】

研究亦指，受疫情影響，日本經濟去年損失近11萬億日圓收入，尤其是倚賴旅遊業的地區，經濟打擊最為嚴重，京都府估計去年損失2,250億日圓（156億港元）收入、北海道經濟損失為5,112億日圓（約363億港元）。

同時訪客購買手信及住宿開支大減，造成日本經濟直接損失8.3萬億日圓（約5,886億港元）收入、間接損失約為2.6萬億日圓（1,843億港元）。

責任編輯：郭麗明

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