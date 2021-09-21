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【職場熱話】寧願工作量多 還是開會多？ 網民：想像不到一直開會如何工作？

理財智慧 09:00 2021/09/21

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「開會」一般是例行公事，不少人認為開會是浪費時間，相信不少「打工仔」都感同身受，近日有網民於網上討論區發文，詢問了一個假設性問題：如果你只可以選一樣，你寧願工作量多？還是開會多？

【延伸閱讀】政府展開6個公務員學位職系招聘工作 提供共271個職位空缺 10月8日截止申請   【下一頁

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【職場熱話】打了疫苗就是無敵？ 同事不戴口罩被人投訴     網民：不可以這麼自私   【下一頁

此貼文一出後，引來網民意見不一，有些人寧願全日開會，因為純粹聊天而已，「我寧願全日開會，因為通常都沒有我的事。」、「開會！都是聊天而已。」

有些網民選擇工作量多，因為工作的時間已不夠，更何況花一至兩個小時去開會，但議題是事不關己，「現實中是你工作的時間都不夠，還要花一至兩個小時去開會，但議題是事不關己。」、「想像不到一直開會，如何工作呢？管理層先這樣啦！」、「寧願做到死都不想開會」、「工作量多，我寧願不斷工作加強自己的辦事能力。再者，我實在頂不順聽同事說廢話，連話不投機半句多。」

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

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責任編輯：陳頌潔

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