THE HOLBORN首輪反應理想　加推23伙本周五再賣樓　折實593萬起

由恒地發展的鰂魚涌新盤於上周日（19日）起進行首輪銷售128伙，項目即日獲認購65伙，當中包括22伙開放式及43伙一房，實用面積由220至260平方呎，套現近4億8千萬。發展商今日（20日）上載最新銷售安排，定於本周五（24日）以先到先得形式發售23伙單位。

新一批單位中包括5伙1房單位及18伙開放式，實用面積由220至260平方呎不等，價單定價由631萬至871.3萬元，價單呎價由27,511至33,635元。以發展商提供的最高優惠率6%計，整批折實售價由593.14萬至819.022萬元不等，折實呎價則由25,860至31,617元。

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恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN首輪銷售反應理想，其中開放式單位售出22伙，佔可發售的開放式單位近90%。此外他亦指，項目客源用家及投資約各半，以地區劃分，港島區買家佔51%，九龍及新界區買家分別佔20%及29%。

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