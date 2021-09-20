【大行點睇】內房不良貸款料影響有限 高盛指內銀盈利添波動

高盛發表報告，指銀行理財產品等影子銀行問題，在樓價向下時對內銀系統影響不大，不會構成重大威脅，但由於按揭業務不良貸款將會增加，將令內銀盈利波動性加大。

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高盛又指，預計內銀仍可在物業市場提供融資，而增幅則視乎銀行本身的負債表。假設樓價沒有急跌，該行預計2021年至2023年新按揭資產將分別達到4.3萬億、4.2萬億及5.2萬億元人民幣，但提醒樓價去槓桿的時間將較市場原來預期長。

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