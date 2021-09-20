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【大行點睇】內房不良貸款料影響有限 高盛指內銀盈利添波動

股樓投資 18:14 2021/09/20

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高盛發表報告，指銀行理財產品等影子銀行問題，在樓價向下時對內銀系統影響不大，不會構成重大威脅，但由於按揭業務不良貸款將會增加，將令內銀盈利波動性加大。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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    +4

 

高盛又指，預計內銀仍可在物業市場提供融資，而增幅則視乎銀行本身的負債表。假設樓價沒有急跌，該行預計2021年至2023年新按揭資產將分別達到4.3萬億、4.2萬億及5.2萬億元人民幣，但提醒樓價去槓桿的時間將較市場原來預期長。

同場加映   【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 國有內銀股 中小內銀股 樓價 銀行 人民幣
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