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美國冬季面臨氣荒 天然氣期貨半年飆升一倍

環球經濟金融 18:09 2021/09/20

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英國能源價格因供應短缺而急升，至於美國受天氣因素及疫後經濟復甦帶動需求，天然氣價格上升。天然氣期貨價格於半年内飆升一倍，每百萬英熱單位最新報5.003美元，跌2%。

英國能源價急升 關浩霆容許細供應商倒閉 【下一頁】

美國天然氣期貨價上周五（17日）收報每百萬英熱單位5.105美元，較半年前升約1倍，自本月初以來已升約17%。

現時距離冬天尚有數月，仍屬天然氣需求淡季，天然氣期貨價格卻創下自2014年初美國東北部暴風雪以來的新高。

美國大規模開採頁岩氣時，由天然氣淨進口國轉變為淨出口國，天然氣價格也高企。美媒引述分析師預測指，即使今年冬天不如2014年時寒冷，天然氣價格也有望再創新高。

自金融危機以來，天然氣價格一直處於低位。但天然氣價格持續上升，近期一直徘徊於5美元的水平，順勢帶動能源股造好。按標普500指數計算，能源股是本月初以來表現最佳板塊，也是僅有兩個錄得升幅的板塊之一。

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美國能源信息局本周會對天然氣儲存量進行新估算，而對上一次估算的儲存量較1年前少16.5%。

雖然天然氣價格大幅上升，但自春季以來的天然氣鑽井數量持平。根據油田服務公司Baker Hughes的數據，天然氣期貨價於2014年升穿5美元水平時，天然氣鑽井數量較目前的100座多超過2倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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