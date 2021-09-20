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【政府招聘】公務員職位　頂薪逾3.6萬　9月30日截止申請

商業 18:20 2021/09/20

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懲教署現正招聘「工藝教導員（製衣）」，屬公務員職位空缺，申請人需具成衣、紡織或針織品生產至少5年工作經驗，月薪21,780元起，截止申請日期為本年9月30日。

該職位入職條件包括︰申請人必須（a）完成有關成衣、紡織或針織品行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在成衣、紡織或針織品生產方面具備至少5年工作經驗；（b）具備相當於中三程度的中、英文語文能力，並能操流利粵語及簡單英語；以及（c）接受及通過製衣的筆試。

薪酬具競爭力，屬一般紀律人員（員佐級）薪級表第3點（每月21,780元），至一般紀律人員（員佐級）薪級表第20點（每月36,745元）。

訓練在囚人士　生產成衣針織品

申請人須在申請表格內清楚列明其相關的工作經驗；只有通過能力傾向測驗、製衣的筆試及其後遴選面試的申請人，才會獲考慮聘任；政府亦會測試應徵公務員職位人士的基本法知識。

職責方面，工藝教導員（製衣）主要負責：（a）訓練、指導及監管懲教院所內的在囚人士從事成衣、針織品或個人防護裝備生產；（b）物料預算、紙樣製造、整熨及包裝、品質保證、生產機器操作及一般保養；（c）協助工藝導師擬備職業訓練教材及教導有關課程；（d）執行職業安全及健康守則及相關規例；以及（e）執行其他指派職務。

獲聘人士須穿着制服或須輪班當值，及在部門宿舍居住。獲取錄申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載；亦可透過該網站作網上申請。

申請人必須於截止申請日期或之前，將填妥的申請表格送達：香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組；信封面註明「申請工藝教導員（製衣）職位」。

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責任編輯：蕭寶玲

就業 試用期 香港 公務員事務局 行業

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