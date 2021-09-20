【樓市熱話】 4人單位剩下2人住 港男怕被迫遷 網民：快結婚加另一半的名

近日有網民於網上討論區發文，指自己所住的4人單位因一些原因，現時只剩下2人居住，因而害怕被房署逼遷，變成2人單位，但自己卻害怕在娶妻生子後，空間會不足，因此向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「快一點結婚，然後加另一半的名字，不就行了嗎？」，「如果戶主過了60歲便不用搬了。」，也有人指，「若資產不超過則可以繼續住，但若單位太大，則可能需要搬細屋。」。

而最後樓主也在討論區留言指，「家中有近400尺，也不算是細單位，而結婚是人生大事，也不能夠操之過急，他會再想想方法。」。

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責任編輯：關海儀