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上水新盤「尚宜」樓書曝光　最細開放式戶僅138平方呎

股樓投資 17:59 2021/09/20

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由大鴻輝集團發展的上新住宅項目「尚宜」上載樓書，項目共提供30伙，全屬開放式至一房間隔，實用面積由138至259平方呎。

據樓書顯示，項目共有1座，樓高6層，採1梯6伙設計，提供26伙標準單位及4伙連平台特色戶。實用面積最細之單位見於每層E室，其中1樓E室另連約38平方呎平台。單位以開放式間隔開則，設有開放式廚房。

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資料顯示，尚宜位於上水新樂街38號，項目已屆現樓，預計於月內推出現樓發售，據了解，發展商最快將於本月底公布項目首張價單及開放示範單位。

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撰文 : 謝昕蕎

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