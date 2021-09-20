【理財智慧】什麼是垃圾債？

垃圾債券（Junk bond）又稱高收益債，是指信用評級極低的債券，風險大但也因此利息高、所以投機性極。。一般而言，以標準普爾的分類系統為例，若低於「BBB–」級則被視為垃圾債券。

垃圾債券利息高的原因，在於其發行公司信用較差，投資人擔心公司還不出錢，因此通常這類型的債券，公司會給很高的利息，吸引大眾投資。

比如說，近日熱話的中國恒大（03333），是亞洲垃圾級別美元債的最大發行商，其信用評級，於2021年9月，被標普在垃圾級中下調至「CC」級。恒大其中一筆2022年到期的美元債，面息率達8.25厘。

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編輯：黃銳