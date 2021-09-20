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尋找元宇宙（Metaverse）概念股　4隻美股+2隻港股值得留意

股市 18:00 2021/09/20

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市場新投資概念「元宇宙」（Metaverse）是甚麼一回事，之前已介紹股（點擊→「元宇宙」（Metaverse）有幾科幻　勢成投資概新寵兒）。對投資者而言，能受惠「元宇宙」概念股股份又有哪些？LW A.M.基金經理及合夥人黃耀宗（Andy）為你揀選具「元宇宙」概念的受惠股給參考，包括4隻美股及2隻港股。如何受惠？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code

00：00 - 港股今早焦點速覽　恒指未反彈反急跌逾800點

00：48 - 外圍市況速報　蘋果跌、Tesla造好

02：32 - 聯儲局減買債「收水」預測　料明年才開始

06：10 - 美股走勢點睇　新舊經濟比重要調整？

08：42 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）遭Cathie Wood減持有何啟示？

12：43 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）買賣操作策略

13：50 - 投資市場新概念：認識元宇宙（Metaverse）前景

20：48 - 元宇宙（Metaverse）概念股　Roblox（RBLX.US）真受惠？

22：12 - 港股早段市況速報

23：40 - 港股走勢如何分析　留意科指能否守6100點

26：26 - ET個股推介：比亞迪 （01211）

27：56 - 美股分析：微軟（MSFT）投資價值分析

31：35 - 港股跌勢加劇　地產股重災

33：45 - 美股分析：蘋果（APPL）是否吸納時機

35：43 - 美股底前有機會爆煲嗎？

39：02 - 美股ETF穩妥之選有何推介

41：51 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景點睇

44：49 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景點睇

46：20 - 股票分析：平保 （02318） 會否受累恒大？

48：40 - 股票分析：XI二南方恒科 （07552） 反向ETF逆市大漲　現價入值博嗎？

50：29 - 保誠 （02378） 溢價發新股集資怎解讀

52：32 - 股票分析：蒙牛 （02319） 股價前景怎分析

54：19 - 油價走勢如何？中石油 （00857） 現價可買？

55：36 - 股票分析：郵儲銀行 （01658） 短綫走勢怎樣

58：09 - 持有本地地產股　現在策略怎辦？

01：00：42 - 港股開市後市況速報　恒指跌勢未止

01：00：17 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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