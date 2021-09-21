【職場熱話】有同事想「埋堆」 惟唔識打牌又冇酒量 網民：付點學費學打牌

正所謂「是非做人情」，如果想與同事拉近距離，有甚麼方法？近日有網民於網上討論區發文，指自己不懂打牌，酒量又不好，詢問如何與同事結交。

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為如果樓主有實力的話，不需要與其他同事結交，「只要自己有實力，你不需要與其他人結交。」、「三觀不同，不必強融，更何況全部同事都是『是非精』。只要做好自己，有人工出就可以了。」、「不要理會這班人，人生最不可以接觸的五件事就是『嫖、賭、飲、盪、吹』；這班同事已經中了兩樣，如果你想事業無成就與他們聚在一起。」

另有網民持相反意見，學習打牌是聯誼之用，「如果你想迎合同事的話，你去學打牌，不過你要有心理準備，有時輸到心痛。」、「打牌需要交點學費就可以，希望你衡量過有充足的心理準備，除了錢和時間的付出之外，還要看價值觀。」、「同事們聚在一起很重要，付點學費學打牌」

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責任編輯：陳頌潔