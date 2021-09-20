  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民熱話】 人夫堅決移民後與弟同住 妻子感不便受委屈 網民：叫弟弟自己租一個單位住

理財智慧 19:08 2021/09/20

分享：

最近不少港人也有移民的計劃，近日有網民於網上討論區發文，指自己打算和丈夫移民，卻因為丈夫堅決要帶上其弟弟同住，而造成很多矛盾和不愉快，深感委屈。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【移民熱話】唔移民都平放？ 業主見有客上門即減價沽貨 映灣園低市價3%成交 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「要和你老公坦白，你有你的底線。」，「私底下和他的弟弟談。」，也有一些人，指「家中怎麼能夠容納多一位男人在家，就不怕他有甚麼企圖嗎？」，「試試跟弟弟親密一些，到那時你老公比你更害怕。」。

另有網民，指「你結了婚，你也是他的家人，而成件事只需要租多一個單位，便可以解決問題，但你老公卻無視你的不滿和感受，建議離婚。」。

 

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

移民 香港 網上討論區

上一篇文章

【樓市熱話】 4人單位剩下2人住 港男怕被迫遷 網民：快結婚加另一半的名

下一篇文章

【職場熱話】打工仔「奴性」重 有假也不願放 網民：香港人最喜歡上班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！