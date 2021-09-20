【移民熱話】 人夫堅決移民後與弟同住 妻子感不便受委屈 網民：叫弟弟自己租一個單位住

最近不少港人也有移民的計劃，近日有網民於網上討論區發文，指自己打算和丈夫移民，卻因為丈夫堅決要帶上其弟弟同住，而造成很多矛盾和不愉快，深感委屈。

樓主經歷：

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【移民熱話】唔移民都平放？ 業主見有客上門即減價沽貨 映灣園低市價3%成交 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「要和你老公坦白，你有你的底線。」，「私底下和他的弟弟談。」，也有一些人，指「家中怎麼能夠容納多一位男人在家，就不怕他有甚麼企圖嗎？」，「試試跟弟弟親密一些，到那時你老公比你更害怕。」。

另有網民，指「你結了婚，你也是他的家人，而成件事只需要租多一個單位，便可以解決問題，但你老公卻無視你的不滿和感受，建議離婚。」。

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責任編輯：關海儀