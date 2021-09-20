【德國大選】社民黨維持領先 承諾當選加最低工資

德國大選於9月26日舉行，迎接16年來的新一任總理。德國周日（19日）舉行最後一場候選人辯論，社會民主黨（SPD）的黨魁舒爾茨繼續領放民調，鞏固領先地位。舒爾茨利用社會不平等議題批評對手，承諾當選總理後會實施最低工資12歐元（約110港元）政策。

德國3黨候選人二度電視辯論 社民黨再下一城 【下一頁】

德國2間電視台合作為總理大選舉行3場直播辯論，周日為最後一場。舒爾茨在辯論中批評基民盟候選人拉舍特（Armin Laschet），指摘對方及其政黨一直反對推動最低工資，他承諾當選後將推動增加最低工資至每小時12歐元。舒爾茨強調最低工資非僅為選舉作空頭支票，而是回應多年而來的訴求。

辯論後的民調顯示，舒爾茨（Olaf Scholz）成功保持領先地位，全取3場辯論勝利。

早前德國新社會問題研究所（INSA）民調顯示，社民黨獲26%支持率，與1周前數據相似。而總理默克爾（Angela Merkel）所屬基督教民主聯盟（CDU）則有21%民眾支持。另外，目前民調顯示，綠黨支持率為15%。

德國基民盟擊敗極右政黨 9月大選前贏地選 【下一頁】

近期民調亦顯示，其他小型政黨的支持度正在上升，外界指情況為數種合組政府方案創造條件。舒爾茨周日表示有意與綠黨合組內閣，德國第4大黨自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）則在同日拒絕承諾基民盟，不排除與社民黨及綠黨合組內閣。

默克爾幕僚長早前呼籲，各方盡快就新總理人選達成共識，避免長時間談判。若下屆政府需進行長時間談判，默克爾將繼續擔任總理，直至繼任人宣誓就職。

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責任編輯：李俊儀