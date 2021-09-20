【iBond 2021】iBond逆市上升 專家料長線上衝105元

▲ 受疫後積壓消費大爆發等刺激，花旗料明年本港通脹升2.3%。

統計處今天（9月20日）公布8月份的消費物價指數（CPI），一如大新 （02356） 及華僑永亨的專家所料，整體通脹只升1.6%，較7月份的3.7%升幅大幅放緩。而專家估計，雖然股市急瀉誘發負財富效應，市民疫後消費也難再手爽，然而，全球供應鏈陷樽頸，導致輸入性通脹，料仍刺激往後兩年通脹飛升，花旗料明年CPI錄得2.3%升幅，上商研究部主管林俊泓則預期2023年CPI上揚2.3%，較iBond （04246） 保底息兩厘高。

專家對本港CPI最新預測，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此外，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今午回應本報查詢指，現時該行的iBond場外交易報價（OTC）約為103.8元。若通脹預期進一步升温，長線來看債價或挑戰105元新高。

iBond今天收報103.8元，逆市上升0.05%。

花旗料明年通脹2.3%【下一頁】

大新高級經濟師溫嘉煒預計，以季度衡量， 預期第3季CPI料錄得2.4%升幅才見頂，第4季稍回落至升2.1%。另方面，倘以全年來看，今年全年只升1.6%，明年回升至2%，及至2023年再收窄至僅升1.6% 。

信銀國際經濟師李業勤博士預計，今年CPI升1.7%，明年再升2%。綜合5位專家的預估，當中有3位齊料來年起CPI的漲幅突破逾2%，包括華僑永亨經濟師李若凡相信，明年及2023年CPI皆呈2.1%漲幅。而花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖最進取，預計明年CPI升2.3%。上商則料復甦期延後，2023年CPI才升至2.3%。

至於論及iBond債價，光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，本港通脹緩和，料iBond短期內的高低位介乎103.5元到104元上落。

不過，溫傑補充，如果在弱市下避險情緒持續升溫，通脹又緩升，或刺激官債將反覆上試105元高位，屆時捧場客才值得高沽。

而據經濟通的資訊，iBond自6月24日在港交所 （00388） 掛牌至今，最高曾見104.05元，低見102.8元。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

相關文章：【港元定存】中小行雄霸港元定存高息榜 冠全城有3.28厘

【電子消費券】AlipayHK 8月本地消費交易額按月升110% 陳茂波：第一期消費券有兩成人用支付寶

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）

重溫【ET講股通】- 梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）