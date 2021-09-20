【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿

▲ 新地12大商場都錄得營業額及人流的雙料增幅，當中超市及餐廳增幅顯著，不少市民都踴躍消費，大手購買中秋月餅及禮品送禮。

中秋節將至，受惠於月餅銷情及餐飲消費帶動，新地12大商場都錄得營業額及人流的增幅，當中超市及餐廳增幅顯著，不少餐廳訂位早已於月初爆滿。

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回顧第三季表現，傳統暑假黃金檔期加上第一期電子消費券的發放及東京奧運熱潮，商場亦舉行不同主題活動及佈置吸納區內外客群，預料第三季營業額比去年大幅增加達15%，高峰期更較去年同期增加兩成。10月1日第二期電子消費券即將發放，新地12大商場預期市道將繼續暢旺，旗下各大商場為刺激市民消費，將加碼推岀一系列更具規模的消費優惠。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，受惠於第一期電子消費券及暑假的消費熱潮，預料新地十二大商場於第三季營業額及人流將分別錄得15%及20%的顯著升幅。中秋及國慶將至，為配合消費券發放，商場大幅增加促進消費的優惠，希望全城消費氣氛將於第二期消費券帶動下達至另一高峰。預料中秋假期商場營業額及人流將平均錄得近18%及22%增長，較去年同期大升近兩成。

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責任編輯：蘇穎琪