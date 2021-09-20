  • 30°C
香港時間 : 2021920日 (一) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿

商業 17:45 2021/09/20

分享：

新地12大商場都錄得營業額及人流的雙料增幅，當中超市及餐廳增幅顯著，不少市民都踴躍消費，大手購買中秋月餅及禮品送禮。

中秋節將至，受惠於月餅銷情及餐飲消費帶動，新地12大商場都錄得營業額及人流的增幅，當中超市及餐廳增幅顯著，不少餐廳訂位早已於月初爆滿。

【中秋節2021】日本水蜜桃斷貨來貨價飆升　水果店：港人好肯買（多圖）

回顧第三季表現，傳統暑假黃金檔期加上第一期電子消費券的發放及東京奧運熱潮，商場亦舉行不同主題活動及佈置吸納區內外客群，預料第三季營業額比去年大幅增加達15%，高峰期更較去年同期增加兩成。10月1日第二期電子消費券即將發放，新地12大商場預期市道將繼續暢旺，旗下各大商場為刺激市民消費，將加碼推岀一系列更具規模的消費優惠。 

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，受惠於第一期電子消費券及暑假的消費熱潮，預料新地十二大商場於第三季營業額及人流將分別錄得15%及20%的顯著升幅。中秋及國慶將至，為配合消費券發放，商場大幅增加促進消費的優惠，希望全城消費氣氛將於第二期消費券帶動下達至另一高峰。預料中秋假期商場營業額及人流將平均錄得近18%及22%增長，較去年同期大升近兩成。

【2021中秋節】月餅銷情暢旺按年升2成　有市民花逾千元買月餅

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【東京奧運】企業贊助東奧提高品牌形象　惟日本機構調查發現難直接從銷售得益
2021/09/19
【東京奧運】企業贊助東奧提高品牌形象　惟日本機構調查發現難直接從銷售得益
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
2021/09/19
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
今日
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
【本地展覽】展覽業復甦？　會展7月起辦25場實體展　吸引逾129萬人
今日
【本地展覽】展覽業復甦？　會展7月起辦25場實體展　吸引逾129萬人

你可能感興趣

【東京奧運】企業贊助東奧提高品牌形象　惟日本機構調查發現難直接從銷售得益
20:59 2021/09/19
【東京奧運】企業贊助東奧提高品牌形象　惟日本機構調查發現難直接從銷售得益
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
21:15 2021/09/19
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
今日 17:45
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
電子消費券 營業額 銷售 商場 餐飲 新地 中秋節

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底
IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底
【動物森友會】PUMA聯乘任天堂　推《動物森友會》系列新商品（多圖）
【動物森友會】PUMA聯乘任天堂　推《動物森友會》系列新商品（多圖）
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
【過勞死】每年全球近200萬人死於工作相關疾病　工時長為主要原因之一
【過勞死】每年全球近200萬人死於工作相關疾病　工時長為主要原因之一
【iPhone 13】iPhone 13 昨晚開放預購　中國果迷需求龐大3分鐘即搶清　富士康設高額獎金急聘20萬員工「做機」
【iPhone 13】iPhone 13 昨晚開放預購　中國果迷需求龐大3分鐘即搶清　富士康設高額獎金急聘20萬員工「做機」