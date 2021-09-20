【職場熱話】打工仔「奴性」重 有假也不願放 網民：香港人最喜歡上班

香港人出名喜歡工作，近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事工作十分努力，即使打完疫苗，感到身體不適，卻還是要勉強上班，因而使樓主不禁慨嘆香港人真是出了名的「奴性」重。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「上班是某一些人的精神寄託，不要怪他們。」，「我打完針甚麼事也沒有，第二天也是照常上班，有甚麼問題？」，也有一些人，指「最怕是他硬要上班，結果身體出了甚麼問題。」。

另有網民指，「每個人的體質不同，有些人打完針後沒有不適，可以上班，但有些人有較嚴重的副作用，因此不能夠作比較。」。

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責任編輯：關海儀