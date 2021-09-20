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海洋公園水上樂園明日開幕　劉嗚煒：目前售票銷情理想

環球政經 17:30 2021/09/20

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本港首個全天候水上樂園今日（20日）舉行開幕儀式，特首林鄭月娥在開幕儀式致詞時表示，水上樂園開幕禮為海洋公園揭出新一頁，並配合在2018年施政報告中提出「躍動南區」的政策，注入經濟新新動力。

她指出，受疫情影響，向來習慣外出旅行的港人，只能留港尋找好去處，成為新常態，水上樂園正適合年輕人、一家大小前往及享樂；她直言，若本港通關後，水上樂園將會豐富本港旅遊業，成為其一新元素，吸引遊客。

水上樂園明日（21日）起正式向公眾開放，海洋公園主席劉嗚煒形容逢紅日、公眾假期等日子的售票銷情理想，「就算沒有售罄，亦已賣得八八九九。」而在疫情下，他指出，樂園最多可接待人數為4,000人，亦預期周未人流有機會達近相關數字。

對於有市民反映排隊時間過長，他指全球任何受歡迎的遊樂設施都會有排隊的情況，公園未來會推出快速通行證（Fast Pass）相信可縮短人流，亦會設置指示牌顯示排隊時間，以滿足客人需求。

同時，他透露海洋公園的「重生方案」已展開，並於上星期邀請有興趣的商業夥伴出席簡介會，他形容目前反應積極，並吸引數十個本港以至海外的商界代表參與。他表示，商業夥伴會在10月中前提交設計和營運計劃，預計明年初進行正式招標，期望明年上半年可落實「重生方案」。

 

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撰文 : 潘曉豐

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