▲ 【共同富裕】內地實施共同富裕料不利名牌手袋在華銷售 歐洲奢侈品股價大幅回落

中國經濟復甦步履蹣跚，加上政府提出重新分配財富，間接打擊歐洲奢侈品行業。有外電引述瑞銀指，與MSCI 歐洲指數相比，奢侈品行業的估值溢價在短短一個月內就從8月份的高峰下降30個百分點至74%。近日奢侈品巨頭企業LVMH 跌至5月份以來低點； Burberry 股價跌至 8 個月份以來的最低點。

有分析認為，如果中國開徵富人稅，並實施新的稅收政策，奢侈品集團愛馬仕（Hermes）等公司的吸引力將受到嚴重打擊。

開徵富人稅收或導致中國奢侈品銷售額下降10%至25%

花旗奢侈品行業研究主管 Thomas Chauvet 表示，如果對收入、財富、財產或消費徵收更高的稅，高端銷售可能會受到打擊。

Kepler Cheuvreux 歐洲消費股主管Jon Cox表示，中國消費者或會擔心稅務人員調查其奢侈品，影響其購物意欲，這或會對其中一些公司的業績產生負面影響。該行估計，對富人開徵更高的稅收或會導致中國奢侈品銷售額下降10%至25%，打擊全球奢侈品需求，而且這負面影響不太可能被抵消，最終導致行業停滯一到兩年。

富達國際：消費情緒或會變化 但不擔心消費能力崩潰

基金富達國際（Fidelity International）投資組合經理 Aneta Wynimko 表示，其基金對歐洲奢侈品公司保持信心，但正在密切關注中國的發展，因為最近發生許多事件均表明，趨勢很難被預測。Wynimko 認為，顧客對奢侈品的消費情緒可能發生變化，但並不太擔心消費能力崩潰，因為新宣布的法規似乎有助中產階層增長。

瑞銀表示，市場出現大幅下調評級意味中國短期不確定性已被消化，認為出現很好的機會買入優質品牌。瑞銀又稱，從過去數據來看，由於對中國經濟放緩的潛在憂慮，奢侈品行業較MSCI 歐洲指數的評級平均降低15至30個百分點，與最近重新定價的股價走勢相若。

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記者：李哲毅

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