  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔向同事借錢 慘遭大肆宣揚 網民：真是活該

理財智慧 19:07 2021/09/20

分享：

同事相熟之間互相幫忙是正常不過的，但若涉及金錢便要小心處理。近日有網民於網上討論區發文，指自己因帶不夠錢，因此向同事借了數百元，但誰不知那位同事把此事大肆宣揚，使樓主感到十分尷尬難堪。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】女實習生準時下班    被人背後講壞話     網民：老員工永遠看新人不順眼  【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「他可能只是開玩笑地提醒你。」，「一定是有前科才會這樣。」，有一些人，指「你沒有交帶，想中午才還錢要早說出來，不然人家也不知道，便以為你是「走數」。」，「若不熟悉，便不要問人借錢。」。

另有網民，指「 既然沒有錢，便不要買，更不要向人借錢買，現實中有太多借錢不還的人，分分鐘幫人的那位還慘過問人借錢的人，若不想讓其他人知道你借了別人錢的話，以後便不要借。」。

 

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

 

 

職涯規劃 全職 網上討論區

上一篇文章

【職場熱話】打工仔「奴性」重 有假也不願放 網民：香港人最喜歡上班

下一篇文章

【青姐話】監管無邊界 港股新常態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！