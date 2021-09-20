【職場熱話】打工仔向同事借錢 慘遭大肆宣揚 網民：真是活該

同事相熟之間互相幫忙是正常不過的，但若涉及金錢便要小心處理。近日有網民於網上討論區發文，指自己因帶不夠錢，因此向同事借了數百元，但誰不知那位同事把此事大肆宣揚，使樓主感到十分尷尬難堪。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】女實習生準時下班 被人背後講壞話 網民：老員工永遠看新人不順眼 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「他可能只是開玩笑地提醒你。」，「一定是有前科才會這樣。」，有一些人，指「你沒有交帶，想中午才還錢要早說出來，不然人家也不知道，便以為你是「走數」。」，「若不熟悉，便不要問人借錢。」。

另有網民，指「 既然沒有錢，便不要買，更不要向人借錢買，現實中有太多借錢不還的人，分分鐘幫人的那位還慘過問人借錢的人，若不想讓其他人知道你借了別人錢的話，以後便不要借。」。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀