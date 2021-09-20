會地新盤命名「KOKO RESERVE」　發展商：如九龍版陽明山莊

會德豐地產旗下藍田南半山新盤正式命名為「KOKO RESERVE」。

項目為KOKO HILLS發展項目第2期，共有82伙，設兩房至四房戶型，亦有連天台或平台的特色戶，實用面積由483至1,175平方呎不等，預計交樓日期為2022年9月。會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，項目主打兩至三房，佔全盤約七成單位，期望可吸引家庭客、換樓客等客源。他亦指出，KOKO RESERVE為三期之中密度最低、擁有最優質海景的期數，採3梯6伙設計，交通配套亦便利，步行4分鐘即可到達港鐵藍田站，位置方便。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈介紹項目會所，指其以北意大利雪山和滑雪村主題為設計靈感，突出歐洲元素，讓住戶感受外國渡假村的舒適生活，並稱項目享眾多優勢，如同九龍版陽明山莊。她續指，項目設有約72,000平方呎會所及園林，引入滑雪模擬器及私人水療設備等設施，務求令任戶體驗悠閒的渡假生活。

會德豐地產常務董事黃光耀則表示，項目銷售程序已在籌備當中，最快可於本月內上載樓書，並預計一個月內推售，售價將參考項目第一期，有關呎價水平約2.17萬元；考慮到二期優勢更明顯，售價或上調約一成。另外，談及銷售成績，黃光耀稱，集團於今年首三季合共售出1,300伙單位，套現220億元，數字理想。而集團尚有項目預計於第四季準備推出，包括待批預售樓花同意書的啟德沐泰街10號項目、山頂Mount Nicholson四個頂層複式戶，以及會以招標出租的種植道11號洋房項目。他同時預期樓價平穩向好，9月一手樓銷情理想，反映市場氣氛不俗，集團將按既定步伐推出項目應市。

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