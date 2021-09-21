【職場熱話】 港女情願中秋加班 逃避親戚飯局免尷尬問題 網民：親戚就是喜歡比較

每逢拜年或中秋節吃飯，親戚們總會問一些問題，令人尷尬，近日有網民於網上討論區發文，指情願中秋節當天加班(OT)至很晚，都很想逃避與親戚吃飯，到底有甚麼事令樓主感到煩厭呢？

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民討論，他們認為親戚之間喜歡比較，勸樓主不用掛在心上，「親戚就是這樣，很喜歡比較。」、「快點吃完走啦！其實有甚麼好比較呢？」、「無所謂啦！吃飯又不浪費很多時間、應酬一下。再者，人生有多少年可以與親友們一起聚餐、聊天？雖然未經他人苦，莫勸他人善，但希望你能放開心態去面對。」，亦有人表示與樓主相同經歷，「樓主，你面對的問題，我現在也經歷，被家人逼問，真很崩潰。」、「感同身受，真的！樓主你的情況，我也遇到了，甚至不敢回家。」、「我試過表妹結婚後，親友們問何時輪到我...」

另有一些有趣的留言，「不如說你中途轉同性戀」、「你直接回答：有呀！這麼多個，你想問哪一個男朋友？」、「嫁了醫生這麼好？這麼就可以不花錢去看醫生，那以後看多一點。」、「難道沒有人跟你說，我明天結婚嗎？地點就在這裡，記得明天早點出席呀！」

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責任編輯：陳頌潔