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【券商點睇】港股短期波動性上升 中金籲耐心等入市機會

股樓投資 18:05 2021/09/20

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中金報告指，港股上周再度失去上行動能，下行走勢再次削弱了之前有所改善的投資者情緒，南向資金和主動型海外基金再度流出港股市場。一方面，宏觀經濟面臨明顯受壓，尤其是在上游價格壓力居高不下的背景下，消費增速大幅下滑，引發市場對經濟增長前景的擔憂加重，也催生了對政策扶持的預期。具體看，8月社會消費品零售總額增速放緩至2.5%，其中綫上銷售數據放緩，可能表明消費下滑並非單純因疫情等暫時性因素所致。同時，政策依然呈現出較強的定力，短期看不到有太大變化。

【白酒股】茅台酒價逐級回落 不跌神話幻滅？，請按【見下頁

隨着中國經濟增速放緩，潛在的市場波動可能無法完全避免。監管不確定性及外部市場波動可能會抑制短期市場表現。但是，中金認為市場已計入監管方面的許多憂慮，從估值和情緒指標來看，市場已經過於悲觀。因此，該行仍然看好港股中長期表現，且重申港股市場正在逐步進入「布局區」。

【延伸閱讀】港股追蹤：iPhone 13登場 9大概念股逐個捉，請按【見下頁

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投資建議上，近期市場拋售為長綫投資者帶來布局機會，尤其是估值已經跌至歷史區間底部的科技龍頭。但是，面對國內外各種政策不確定性，中金建議投資者耐心等待入市時機。配置方面，中國產業及消費升級的趨勢將延續，與這些趨勢相關的核心板塊，如電動車產業鏈、新能源、先進製造及消費板塊中的龍頭企業，具有留意價值。

【同場加映】青姐話：監管無邊界 港股新常態

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記者：林衛

電動車 港股 板塊 中國
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