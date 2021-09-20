【職場熱話】五旬打工男貪小便宜 又吃又拿犯眾憎 網民：做好你自己的本分便行

不知道大家在公司有沒有遇過貪小便宜的同事呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司有位同事不懂得人情世故，不但平日十分貪小便宜，能吃便吃，而且連大時大節的月餅也不放過，使自己對那位同事感到十分厭惡。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「他年紀不小，人和錢也沒有，十分可憐，而同事還要在網上說他壞話，我選擇同情他。」，「 他只是對不吃的食物感到可惜，不覺得他有甚麼可恨。」，也有一些人，指「你先做好自己的本分吧！」，「建議你不要針對他。」。

另有一些網民則指他只是貪小便宜，而不是「老屎忽」經已很好了，因為有很多老前輩會在老闆面前說你的不是。

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責任編輯：關海儀