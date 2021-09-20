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【華潤水泥 1313】 水泥價格持續上升 滙豐研究看好華潤水泥

股樓投資 17:15 2021/09/20

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內地正開始進入基建的旺季，水泥價格升勢持續。滙豐研究發表報告指，近幾周省級政府尤其是華南地區，正在加大對如水泥等耗電行業的能源用電控制力度，而本月雲南及廣西省水泥生產商分別被要求減少能源使用量80%以上及40%，其他省也正在實施類似措施，因此在水泥供應下跌情況下，多地水泥價格以前所未有的速度被推升至歷史高位。該行預期，或令行業利潤顯著上修。

【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅【見下頁

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該行認為，整個水泥行業都將因此受惠，當中華潤水泥（01313）最為受惠，維持對其「買入」評級，目標價11元，與現價計，潛在升幅逾3成。

同場加映: 【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

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記者：郭秀慧

華潤水泥控股（01313） 潛在升幅 經濟 買入 目標價
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