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【大行點睇】百濟神州上日升兩成創新高　今獲瑞信上調目標價　料旗下PD-1進入全球商業化階段

股樓投資 17:22 2021/09/20

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瑞信發表報告指，美國FDA授予百濟神州(06160)藥品百悅澤(zanubrutinib)加速批准，用於治療接受過至少一次抗CD20治療的復發或難治性(R/R)邊緣區淋巴瘤(MZL)成年患者，為FDA對百悅澤的第三個適應症批准。另外，FDA亦已受理集團抗PD-1抗體藥物百澤安的新藥上市申請，開展了集團PD-1藥物全球商業化階段。

瑞信上調百濟神州股份目標價，由245.02元升至334.42元，評級維持「跑贏大市」，並調升集團今年盈利預測1%，明年及2023年則各調低13%。由於百悅澤最新獲得的加速批准，瑞信又將該藥今年的美國銷售預測調升至7,600萬美元。

 

大行對百濟神州評級及目標價：

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同場加映: 【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

 

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撰文 : 周兆邦

百濟神州（06160） 港股

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