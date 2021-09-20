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【ESG】長勝ESG基金揸重比亞迪 長線投資成績標青

Hot Talk 17:12 2021/09/20

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晨星指，法巴能源轉型股票基金，3年的年率化回報升26%，為表現最好的ESG零售基金。

基金投資首重長線，不宜頻頻作短炒，而光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒指，市面的綠色零售基金約有63隻。比併ESG（環境、社會及管冶）等綠色零售產品較長期的投資成績，晨星以3年回報作衡量，截至9月14日止，表現最好的冠軍基金，是法國巴黎銀行旗下的法巴能源轉型股票基金，3年的年率化回報勁彈26.28%。

專家授5大貼士選ESG基金【下一頁

參考這最標青產品的基金單張，其投資策略是主力參與能源轉型的全球股票，例如再生能源、綠色建築及基礎建設等。至於行業分布，截至今年7月底，專攻工業板塊、佔44%比重，而公用事業則佔17%、以及11%在非核心消費商品等行業。如以國家地域分布，美國佔最大比重、高達57%，內地則佔11%，其餘分布在西班牙等地。

上述逆市跑出的長勝基金，其三大重倉股，分別為：Sunnover Energy、PLUG Power、Sunrun INC。至於第5大重磅股是BYD LTD HH，佔3.55%，業界相信是比亞廸 （01211）

分析指，新能源汽車的監管風險相對較少，難怪比亞迪成逆市強勢股，帶挈ESG基金及大戶勁賺，最為人樂道的，是美國股神巴菲特持有這內地新能源車龍頭股，今年帳面曾升值約20億美元，且持貨13年更勁彈34倍。

可惜，港股今天（9月20日）再慘遇黑色星期一，恒指曾失守兩萬四，比亞迪也一度急瀉7%。

相關文章：【ESG基金】水為財！ 冠軍ESG零售基金今年勁升28%

【ESG ETF】ESG ETF今年勁彈4成　回報大幅跑贏恒指

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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