【白酒股】茅台酒價逐級回落 不跌神話幻滅？

中秋佳節原本是中國白酒消費的旺季，惟今年白酒價格卻偏軟，引起市場疑惑。據報道，近期茅台酒的價格出現較大波動。據個別商業平台的數據顯示，上周六（18日）上午酒商收貨價格還在2,950元（人民幣，下同）左右，至下午已跌至2,850元左右，周日（19日）也未見反彈。

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有白酒商家表示，最近市場極不穩定，價格掉得比較快。除非特別便宜，否則暫時不收貨了。深圳一經銷商向內地傳媒解釋，最近價格有所回落，主要是要保中秋和國慶的銷量。大家開始預期後續的價格還會下跌，所以拼命往外出貨。按照這種形勢下去，10月國慶之後，茅台酒價格還會有一波殺跌。

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其實，若不善忘應記得8月市監局曾約談各大白酒企業代表，為的也是防止白酒出現新一波漲價潮，如今正是約談後首個銷售旺季，白酒企業「識做」自然會增加出貨量，避免在風頭火勢下，違背政府意願，故國慶前後，白酒價格就算不跌，相信將會是橫行為主。

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記者：林衛