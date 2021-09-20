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【房住不炒】上海8家住房租賃企業承諾 年內出租房源不加租

股樓投資 17:31 2021/09/20

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日前，上海市房地產經紀行業協會組織12家大型住房租賃企業、房地產經紀機構，開展行業自律承諾活動，維護住房租賃市場秩序，保持住房租賃市場穩定。據了解，在上海市房地產經紀行業協會的倡導下，包括自如、建信、相寓、唐巢、魔方、領寓、安歆、閑貓、鏈家、中原、我愛我家、太平洋等12家企業代表簽署承諾書，並向全行業發出倡議。

【大行點睇】百濟神州上日升兩成創新高　今獲瑞信上調目標價　料旗下PD-1進入全球商業化階段，請按【見下頁

其中，8家租賃企業的承諾不哄抬租金、不虛假宣傳、不克扣租金、不惡意競爭等內容，還明確承諾在今年底前掛牌出租房源不加租金；另4家經紀機構亦承諾不哄抬租金、不賺取差價、不隱瞞欺詐等內容、不參與群租、不推諉扯皮。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 9月港股正處「磨底」階段 逢低布局十大金股，請按【見下頁

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事實上，上海不斷完善租購並舉的住房體系，多渠道加大租賃住房供應，始終住房租賃已是解決新市民、青年人居住問題的重要渠道。按照《上海市住房發展「十四五」規劃》，將切實增加宿舍床位租賃居住供給，期間供應租賃住房超過42萬套，佔住房供應總套數的40%。其中，租賃房22萬套，宿舍床位20萬張。

【同場加映】青姐話：監管無邊界 港股新常態

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記者：林衛

上海 地產 地產經紀 經濟 行業

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