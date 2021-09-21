【內房危機】富力全日升12%　大股東百億賣物管業務、提供80億免息股東貸款

▲ 富力深陷「三條紅線」

為了協助身陷資金緊張的富力 （02777） 籌集資金，大股東李思廉及張力宣布將擁有多個物管項目的富良環球，以最多100億元人民幣售予碧桂園服務 （06098） 。同時，李思廉及張力為富力提供80億元免息股東貸款，首批資金24億元預期於周二（21日）到賬。富力股價造好，全日升11.9%，收報4.8元，成交約1.5億元；至於碧桂園服務則升6.2%，收報47.9元，成交約10.3億元。

富力表示，在主要股東提供財務支持後，加上現有可供使用的現金，除非出現不可預見的情況，否則就算沒有任何進一步外部融資，或出售非持續性業務所帶來之現金流，集團仍預期有足夠資金應付於短期內到期的債務。

在收到股東資金、預留利息以及其他財務費用後，集團會考慮回購長年期票據，因為基於現行市價、可節省的利息及到期情況，做法符合集團經濟利益。

強調項目會繼續施工

富力又指，自中期業績至今，已在項目層面成功完成若干境外融資及再融資交易，可緩解項目層面的資金需求，並保留資金作其他公司用途。集團重申，迄今為止，有足夠資金支持投資項目的資本支出及項目融資，確保項目持續發展，而該等項目發展預期將於近期產生可觀的現金流。

至於出售富力物業的交易，當中有最多70億元（人民幣，下同）用於收購現有業務，另外最多30億元則用於未來0.66億平方米在管面積合約。

交易將分兩個階段共四期進行，第一階段第一期20億元已於9月17日入賬。第一階段第二期的30億元會待中國反壟斷管理機構同意交易後存入相關賬戶。

富力承諾五年內不重啓物管業務

富力在交易中承諾，富力物業今年經審計扣非歸母淨利潤不低於5億元，會計收入不低於42億元，截至今年年底在管面積不低於0.86億平方米及總合約面積 不低於1.27億平方米。

另外，自交割日起五年內，李思廉、張力、富力物業或關連公司保證，不直接或間接進行任何有可能與富力物業形成競爭性關係或不利於其經營管理的行為，意味著未來五年富力無法重啓物管業務。

碧服表示，交易可加強集團加強在一線、新一線及二線城市之優勢，並進一步擴大業務規模和覆蓋範圍，提高規模經濟效應，有助集團長期穩定發展，鞏固行業龍頭地位。

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