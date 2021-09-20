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【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩

股樓投資 17:19 2021/09/20

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美銀證券發表研究報告指，與李寧（02331）華北地區分銷商溝通後，認為第三季零售市場出現疲態，並預期第四季折扣趨勢將持續，而庫存將恢復至較健康水平。

大行予李寧投資評級及目標價﹕

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該行指，該分銷商首季李寧品牌零售銷售按年增長25%，與2019年同期持平，而在新疆棉事件後，第二季增速明顯加快，按年增至58%。該行結合其他銷售渠道的數據後，預期李寧第三季銷售增長將放緩，但其品牌增長相信將超越同業。該行早前上調李寧目標價，由98元升至105.5元，予其「買入」評級。

同場加映: 【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

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記者：郭秀慧

經濟 目標價 李寧（02331） 銷售 零售

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