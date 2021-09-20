【大行點睇】摩通料本地地產股股價短期將跑輸　料長實新世界下行風險最小

摩通發表報告表示，近日引有傳中央已要求香港發展商為解決香港的房屋供應問題作出積極貢獻，該行從早前內地教育和澳門博彩等不同行業過去監管不明朗的經驗，令市場將關注本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題，估計本港地產股短期股價將跑輸大市。



該行關注本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題的不確定性，料將是相關股份近期表現不佳的因素。該行假設在兩個壓力測試的情境下，第一是所有農田均免費捐贈予政府、第二是所有開發商未來開發項目的現金流折現估值為零，料長實集團(01113) 和新世界發展(00017)當前股價水平的下行風險最小，但料信和置業(00083)和新地(00016)下行風險達20%，估計恆地(00012)下行風險達37%。摩通亦料長實集團亦是最有能力通過股票回購，以抵銷每股收益下降的公司。另外，新地具有八年的土地儲備顯然在同業中亦是一個差異化因素。該行認為港府將從增加土地供應去解決本港住屋問題，料政府會從農地轉換著手去處理相關問題。

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