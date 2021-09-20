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俄羅斯校園槍擊案 學生持械掃射釀多人死

環球社會熱點 17:19 2021/09/20

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俄羅斯彼爾姆市一間大學周一（20日）發生校園槍撃案，一名學生持槍進入校園施襲。負責重大案件調查的俄羅斯調查委員會指，事件造成多人死傷。據悉，涉案槍手自稱案件不涉及恐佈主義，並在受傷當場被捕。

俄羅斯選舉初步結果出爐 普京所屬黨料勝利 【下一頁】

俄羅斯媒體報道指，離首都莫斯科以東約1,300公里的彼爾姆市（Perm）周一發生槍擊案，一名男子持槍闖入彼爾姆州立大學亂槍掃射。社交網站影片顯示，不少學生從大學課室跳窗逃生，走到安全地方暫避。

俄羅斯調查委員會指，槍撃案造成最少8人死亡，有超過10人因跳窗逃生或中槍受傷，疑犯為該所大學的學生，案件發生不久後已當場被捕。調查委員會續指，目前正循刑事謀殺方向調查。

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當地媒體發現懷疑是槍手所寫的社交網站帖文，當中詳述襲擊計劃及動機。據悉，槍手表明自己是單獨行動，不涉及任何恐怖主義、宗教或政治動機，已計劃襲撃行動多時及儲錢購買槍支，作案動機是出於仇恨。

俄羅斯設有嚴格槍管限制，但民眾若通過特定測試及滿足其他要求後，可以購買部分槍械作狩獵、自衛及運動用途。

責任編輯：郭麗明

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