【Good Food,Good Mood@iM網欄】位列全球第49位的香港廚師 Tate Dining Room

Best Chef Awards 2021於本月在阿姆斯特丹舉行，公佈了全球一百大廚師的名單。在上榜的11位亞洲廚師當中，Tate Dining Room的Vicky Lau位列49，同時也獲頒Best Chef Food Art Award，肯定了Chef Vicky在食饗藝術上的成就。其實Chef Vicky的創作一向以「靚」見稱，之前跟幾位閨密到Tate慶生，品嚐了讚頌夏日水果的Ode to Fruit午餐菜譜，無不稱讚各款菜式賞心悅目。

貴為米芝蓮二星餐廳，由amuse bouche開始已經值得期待。在枝葉下放著以膶腸製成的「車厘子」及袖珍的「煙燻鰻魚車厘子撻」，賣相美得有先聲奪人之效，為餐宴揭開了美麗的序幕。

接著是「黃皮餛飩」，以蘿蔔包裹著北海道帶子，沐浴在清甜的黃皮蓉中，晶瑩剔透，又是一碟藝術品。

第一道菜名為「士多啤梨」，甫上桌還以為是甜品，細味後別有洞天：首先以經發酵的鹹味士多啤梨醬代替牛油，塗在酸種麵包上吃；高身杯內則有醬油醃漬的甜蝦、士多啤梨、乳酪奶油及魚子醬，口感順滑，鮮味爆燈。

這道菜以粵式蝦餃作為創作靈感，把蝦膠和馬蹄釀進石斑魚中，口感彈牙爽脆；廚師採用鹹檸檬及青橄欖製作泡沫醬汁，味道濃郁而開胃；一旁的Focaccia意式香草麵包加入了油漬番茄、欖菜及菜心，單獨吃得，用來蘸著醬汁吃亦得。

這道米飯菜式採用了日本新潟越光米，不但味道香甜，而且彈性極好，配上聖子及北寄貝，火候掌控剛好，令肉質爽而不韌，配上黃莓醬，酸酸甜甜，一點飽滯感也沒有。

以下是一道貌似「臭豆腐」的菜式，先在豆腐中加入西班牙黑毛豬肉蒸熟，再蘸上蛋白輕輕炸香，頂部放著茄子，底部是豬肉紅酒汁，吃著十分香口，美味！

主菜是有「和羊」美稱的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb，餐廳經理教我們先吃腰肉位置，因為其羶味相對不重，配搭松露雞慕絲、提子及車厘子，味道層次豐富。之後便吃慢煮羊頸肉，羊羶味比較濃烈，頂部有一粒藍莓，周圍以無花果環繞，淋上青椒汁，用辣味和果香來中和羶味，吃著也不錯。

甜品的概念來自法式橙酒煮班戟Crêpe Suzette，一旁的自家製雪糕採用馬達加斯加、大溪地及墨西哥三地的雲呢拿籽，另外再有一份用龍眼及杞子炮製而成的啫喱，以日本桃雪葩及30年陳皮點綴，是一款集多款水果於一身的甜品。

Petits Fours包括自家製荔枝雪米滋、火龍果紅桑子慕絲撻、檸檬法式金磚蛋糕及香橙朱古力，貫徹始終地體現Ode to Fruit的主題。

秋季悄然來臨，Tate的午餐菜單已轉為Ode to Mushroom，喜歡菇菌土質香味的朋友萬勿錯過！

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