【人幣定存】人幣定存最高息11厘 大小行爭吸人幣備戰理財通

▲ 中銀香港在最近1個月勁加人民幣短存息、兼急降門檻搶存。

人民幣搶存戰激鬥連場，甚至連大行也於不足一個月內更兩度展開戰線。最矚目的是中銀香港 （02388） 於8月21日把7天人幣定存年息從6.8厘勁加3.2厘，新息率至10厘後，上周六（9月18日）再出招，把入場費急降，從50萬元（人民幣，下同）驟劈49萬元至僅須1萬元，如以幅度計，劈幅高達98%。

各行7天人幣定存年息比較，可按下圖了解

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本來中銀香港採差異化息率，大戶專享高息，例如50萬元獲10厘息，少於50萬元只有8.8厘。如今萬元戶皆享10厘特惠息，門檻劃一在1萬元，堪稱小存戶恩物，但該行維持指定理財戶、以及先把指定外幣作兌換等附帶條件。

加元定存最高息11厘【下一頁】

中銀作為人民幣清算行，過往鮮有加存息搶人幣，但自從上月起作下半年首度加息以來，前天再連番發功。專家預計，中資發鈔行頻頻搶灘，料中小行須加息作還擊，相信大小行是為迎戰跨境理財通做準備。

綜觀9月迄今的加息搶客戰，目前人幣定存冠絕全城的息率是滙豐（HSBC）7天人幣定存享11厘年息，同樣高息王須先把指定外幣作兌換等附帶條款，緊接其後是信銀國際的10.8厘年息。而恒生 （00011） 、星展、集友及南商的相同短存也有10厘年息。

此外，亂市追息族緊盯人民幣滙價，易受外圍暗湧而呈波動，尤其是本港時間周四（23日）聯儲局公布議息結果、以及美國債務上限於月底到期，美國財長耶倫警告，若久纏恐釀金融危機。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早（20日）回應本報查詢指，該行暫維持基本預測是，聯儲局將於11月下次議息時，才宣布12月正式縮減買債，明年底加息。

中小行雄霸港元定存高息榜【下一頁】

但陳正犖提醒，儲局有風險提早於11月開始縮減買債。至於債務上限，陳正犖預期，出現美國政府停運數日的風險已顯著增加，料可能會短期暫停債務上限直至年底，避免政府出現停運。同時亦給予財政部足夠時間去提升現金水平，或啟動一些非常規性的措施，延長債務上限死線，由本月底拖至明2月至3月，相信有足夠時間令美國兩黨達成共識。

另方面，今午離岸7天人民幣拆息報4.35厘，而同期定存的高息王有11厘年息，10厘選擇也甚多，足證大小行在牌面上蝕息搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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