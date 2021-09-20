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財經台今日精選（2021年9月20日）

股市 18:15 2021/09/20

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財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

今日「財經台」精選短片：

尋找元宇宙（Metaverse）概念股　4隻美股+2隻港股值得留意 （片長：3'17"）

「元宇宙」（Metaverse）有幾科幻　勢成投資概新寵兒 （片長：6'04"）

友邦1299股價半日插半成　欲低吸前先睇清一個風險因素 （片長：1'32"）

保誠2378溢價發新股集資　有何啟示話你知 （片長：1'57"）

地產股急瀉恒基地產、新世界發展急插逾一成　手持地產股怎辦？ （片長：2'38"）

港股急插千點有隻反向ETF造好　XI二南方恒科7552可吼？ （片長：1'50"）

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下午3時45分－ET講股通

下午1時正－石Sir午市閒談

上午11時55分－ET午市精點

上午9時00分－ET開市直擊

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