【陽光旅途@iM網欄】初出茅廬剛帶團 上契結誼三十載

在旅遊業界多年，見過的客人早已經計算不清，客人之中有各種各樣不同的人。我確信人與人之間的相遇、交往，都講求緣份。我和我契爺與契媽的認識也是一種不能解釋的緣份。話說當年初出茅廬的我，剛開始帶團。當時我對旅遊行業是一無所知，完全沒有技巧可言，除了還有幾分可愛之外，一無是處。記得當時我在一間以國內線為主叫關X旅行社工作。每個新的領隊都要從帶兩三天的廣東省團開始，慢慢的學習成長。就在我人生第三次帶團的時候，在團內有一家人，其中有位老太太，一對簡姓的中年夫婦及她們正在讀初中的女兒。當時哪會想到我們後來竟會成為一家人呢？

在短短的三天旅程中，我和所有的團友相處都很融洽，有說有笑的。其實現在我已經記不起行程是去哪兒的，但其中有一個行程是要登山的。有些老人家就在山腳的餐廳休息，其他團友就和我們一起登山。由於當年只有二十歲的我，年輕力壯，很：快就和客人到山上，由導遊講解後，就自由活動了。由於差不多還有十多個老人家沒有登山，我就有點擔心他們，於是就先回山腳與他們會合。當我差不多回到山腳的時候，我就一邊抽着煙，一邊往餐廳的方向走去。在遠處就見到簡老太和簡氏夫婦坐在室外的一些座椅上休息。通常這時候領隊都會和客人寒暄一下，於是我掉了煙蒂，就坐下來聊天。簡太第一句是直接的問我為何這麼年輕就抽煙？我也不知道如何回答，真有點像被母親責罵的感覺。之後的時間，感覺好像和這家人特別投緣，在言談間得知他們還有一個兒子和我年紀差不多，因此她就開玩笑的叫我做契仔，我也稱呼他們為契爺契媽。

▲ 我在帶團時和契爺契媽的第一張合照

行程結束，回到香港後，一般和團友間會繼續聯絡的不多，但不知為何，我們還會繼續相約吃飯談天，可能我們住得比較近。在更多的見面之後，我發現原來契爺和我爸爸、弟弟及姑姐是在同一間酒店工作，而且還是認識的。我相信這些並非是偶然的巧合，而是冥冥中的安排。終於在我父母都同意之下，我們真的上契，成為一家人。在過去的這三十年裡，我們一同經歷了很多開心難忘的時刻，當然亦有很多的傷心困難的事情。

其實早在幾年前，契媽確診患上了癌症。在經過一輪艱巨的療程後，堅強的她戰勝了病魔，康復了。可惜早兩個月前再次發現癌症復發，最終她還是離開了我們。無憾的是在她入院前，我和太太及小孩跟她吃了一頓飯，過了一個愉快的晚上。由於疫情原因，進醫院後不許探望，只能用視訊通話。直至她要走之前，我們才獲準恩恤探望，我和她的子女家人都能見上最後一面安詳離世。

▲ 契媽入院前，我帶同家人和她晩餐，是我們最後一張合照

昨天(9月17日)，我懷著傷感不捨的心情，送別了我敬愛的契媽。在靈堂上，我沒有太多的傷悲，反而覺得她在沒有太多的痛苦中安詳離開，不甪再受病魔的折磨。契媽，雖然不能再吃到你做的鹹湯圓、不能再和你談天說笑、不能再和你去澳門……..但和你一起的一切回憶，我們都會記得，你永遠我們心中。能成為你的契仔，是我的幸運，感謝我的成長中有你，謝謝！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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