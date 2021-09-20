【大行點睇】大摩認為濠賭股調整可選擇性趁低吸納　睇好銀娛多於金沙中國

大摩發表研究報告，就澳門政府推出修訂博彩法諮詢文件，投資者關注澳門博彩股未來的派息政策及賭牌續期情況，令濠賭股股價出現調整，但基於澳門旅客流量可望於2022年及2023年恢復，相信為賭業股帶來選擇性吸納機會。



該行指，就澳門區政府推出修訂博彩法諮詢文件後，濠賭股上周股價調整約20至40%，當中有三大主要因素，包括對派息政策、經營、提升澳門居民的持股，但指賭股的估值水平仍在歷史範圍中，同時預期未來盈利貢獻會更多來自非貴賓廳業務。

大摩表示，有信心澳門賭業未來需求復甦，帶動中場收入高於2019年的表現。該行看好銀河娛樂(00027) 多於金沙中國（01928）。

大摩對濠賭股評級及目標價：

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