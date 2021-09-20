  • 30°C
香港時間 : 2021920日 (一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大摩認為濠賭股調整可選擇性趁低吸納　睇好銀娛多於金沙中國

股樓投資 17:16 2021/09/20

分享：

大摩發表研究報告，就澳門政府推出修訂博彩法諮詢文件，投資者關注澳門博彩股未來的派息政策及賭牌續期情況，令濠賭股股價出現調整，但基於澳門旅客流量可望於2022年及2023年恢復，相信為賭業股帶來選擇性吸納機會。

該行指，就澳門區政府推出修訂博彩法諮詢文件後，濠賭股上周股價調整約20至40%，當中有三大主要因素，包括對派息政策、經營、提升澳門居民的持股，但指賭股的估值水平仍在歷史範圍中，同時預期未來盈利貢獻會更多來自非貴賓廳業務。

大摩表示，有信心澳門賭業未來需求復甦，帶動中場收入高於2019年的表現。該行看好銀河娛樂(00027) 多於金沙中國（01928）。

 

大摩對濠賭股評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

 

同場加映: 【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

銀河娛樂（00027） 港股

上一篇文章

【大行點睇】摩通料本地地產股股價短期將跑輸　料長實新世界下行風險最小
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！