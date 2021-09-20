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【本地展覽】展覽業復甦？　會展7月起辦25場實體展　吸引逾129萬人

商業 16:20 2021/09/20

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會展在 7 月 14 日至 8 月 31 日期間，舉辦 25 個實體展覽，包括 17 個本地公眾展覽、7個公眾及商貿展覽及 1 個商貿展覽。（香港會議展覽中心（管理）有限公司提供）

隨著本港疫情放緩，實體展覽已經開始復辦。在今年 7 月至 8 月期間，會展成功舉辦 25 個實體展覽，接待超過 129 萬名訪客。

【大學生注意】香港總商會夥7間企業推「求職計劃」 提供培訓課程、有機會獲工作機會

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，為確保在會展中心舉辦的所有活動都能安全有效，會展管理公司採取了一系列嚴謹的防疫措施，並引入新科技提升效率，同時與主辦機構保持緊密溝通。她續指，展覽業的復甦除了重開本地展覽外，更有賴爭取國際商貿展覽和會議活動在港舉辦。至於公司亦一直積極與國際主辦機構保持緊密聯繫，做好一切準備以迎接各項活動的重臨，為香港的經濟發揮動力。

【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1% 中台美印日增幅達雙位數字

會展在 7 月 14 日至 8 月 31 日期間，舉辦 25 個實體展覽，包括 17 個本地公眾展覽、7個公眾及商貿展覽及 1 個商貿展覽，主題涵蓋書展、運動消閒、動漫、美食、教育、家電、嬰兒用品、婚禮用品、美酒、珠寶等，而其中「國際移民及置業博覽」更是 3月首次於會展中心舉行的新展覽，並在 8 月再度舉辦。

【疫市營商】製造業工業生產指數升 第二季按年增長5.6%

記者：廖淑瑩

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