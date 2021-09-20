【筍工推介】唔使大學畢業　工業貿易署請文員　月薪逾1.3萬元

工業貿易署近日招聘文員，主要負責一般文書工作，以及客戶服務的職務。此職位無需大學學歷，只要求中學畢業，以及有2年工作經驗，月薪13,500元。獲取錄者將以按非公務員合約條款聘任，任期最長12個月。 有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細的入職要求和工作內容。申請將於本月27日截止，要留意只可透過郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。表格亦可從公務員事務局網站下載。



填妥的申請表格連同學歷證書／成績單及工作證明文件副本，須於截止申請日期或之前(信封上的郵戳日期將會視作申請日期)，以郵遞方式寄往工業貿易署下述地址。請在信封面上註明「申請一般文員職位」。申請書如資料不全或未有夾附所需學歷證書及工作證明文件副本、逾期或以傳真/電郵/親身方式遞交，概不會受理。



為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本部門，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。



申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後8個星期內接獲通知。如申請人未獲邀請，可視作已經落選。

聯絡地址:香港九龍城協調道 3 號工業貿易大樓 1703 室工業貿易署人事處

查詢電話:2398 5712

截止申請日期(日/月/年) :27/09/2021 18:00:00

部門網址:https://www.tid.gov.hk/

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