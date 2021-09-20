【異動股】國泰君安兩星期前出報告唱好 新力控股上市未夠兩年今日插九成

在前年11月上市、主要在江西省等地的住宅及商業物業發展商新力控股（02103），今日股價急跌，一度跌超過九成，最低見0.37元，其後公司申請停牌，停牌前報0.5元，較上日收市3.95元仍有近九成跌幅。

公司急跌下，下午多次觸發市場調節機制，最終於約下午3:30停牌，公司剛於8月底公布業績，今年上半年賺7.64億元人民幣，按年跌7%。

國泰君安本月初出報告，指公司「在當前嚴苛政策環境下，保持基本面穩健」，維持「買入」評級，目標價4.8元；惠譽及標普早前將公司評級展望下調為負面。

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