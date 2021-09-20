  • 30°C
香港時間 : 2021920日 (一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:17 2021/09/20

分享：

港股今早承接外圍低開後，恒生指數一度跌逾千點，失守24000點關；至臨近收市跌幅略為收窄至不足900點，在24000點之上爭持。港股走勢仍會走弱多久，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：00 - 今日焦點－本港地產股反壟斷風暴
00：55 - 恒基地產 （00012） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 跌逾一成
04：00 - 本地地產商「遊戲規則已變」 樓價會大跌嗎？
07：05 - 地產股下跌空間尚有幾多？
09：06 - 港股走勢點睇　恒指睇咩位
14：01 - 科技股喘穩未？唔跟大市跌？
19：27 - 股票分析：光大環境 （00257） 可以繼續持有？
22：05 - 股票分析：恒基地產 （00012） 要交出所有農地儲備嗎？
29：51 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？
35：10 -  股票分析：比亞迪 （01211） 買賣策略
 

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

恒指全日大跌821點，收報24099點，大市總成交1,417億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度低見23871點，挫逾千點，尾市跌幅收窄。恒地 （00012） 跌13.2%至28.95元，新世界 （00017） 跌12.3%至30.4元，長實 （01113） 跌9.3%至41.85元。

市傳中方要求大孖沙承擔責任，停止壟斷市場行為，本地地產股全綫捱沽，特別是農地儲備較多的股份。

樓價未虞大跌  惟板塊不明朗難除

惟相信樓價未必會大跌，一來牽連甚廣，在高地價政策下，賣地收入佔政府收入近兩成；二來即使地產商交出土地，配套發展需時，無三五年難成事；三來新盤銷情暢旺，單單在本地購買力支持下，市場需求仍旺盛；四來不少物業已完成供款，與2003年不同。

不明朗因素將持續困擾本地地產股，惟實際影響還看未來發展，難言長遠沒有投資價值。

技術走勢上，不排除恒地下試25元，新世界支持看27、28元，長實或下試35元。政策風險難料，未持有本地地產股的話，暫未宜出手接貨。恒指不排除繼續尋底，但相信23000關可守。

國策受惠板塊硬淨  待低位分注買

板塊方面，可續留意風電、光伏、儲能、基建、大型科技股，待恒指回落至23000關，分5至7注收集，穿23000點入第1注，股價再跌15%至20%入第2注，之後待股價回升至第2注的買入價才慢慢加碼。

部分科技股開始築底，即使是較弱的阿里巴巴 （09988） ，是日亦不過跌2.2%至151.5元。部分科技股或可考慮月供收集。若大市在低位出現轉勢迹象，科技股反彈力有望較強。

基建、水泥、風電股等，如中國建築 （03311） 、華潤水泥 （01313） 、龍源電力 （00916） 、華潤電力 （00836） 、中鋁 （02600） 等，高位整固，表現明顯較大市強勢。安踏體育 （02020） 跌5.1%至148.7元，候低再留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰光大環境、恒地、永利澳門、新世界、小米、比亞迪︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*登入HKET「財經台」，緊貼財經資訊及市場分析＊

早上7時《ET財經早點1分鐘

早上9時《ET開市直擊

早上11時55分《ET午市精點

下午1時《石Sir午市閒談

 

 

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/17
【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/16
【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/15
【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：內外夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/14
【ET講股通】孫運喜：內外夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：唔做唔錯（附time code）
2021/09/13
【ET講股通】梁耀康：唔做唔錯（附time code）
安踏體育（02020） 中國鋁業（02600） 華潤電力（00836） 龍源電力（00916） 華潤水泥控股（01313） 中國建築（03311） 阿里巴巴－SW（09988） 恒指走勢 投資推介 長實集團（01113）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】夜期初段續跌近50點　恒生指數全日跌821點地產股挫（不斷更新）
【港股市況】夜期初段續跌近50點　恒生指數全日跌821點地產股挫（不斷更新）
長和據報擬將聯合船塢 複製黃埔花園
長和據報擬將聯合船塢 複製黃埔花園
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【香港樓市】四大發展商齊大跌一成、市值單日失近800億　路透：中方要求香港主要地產商解決房屋短缺
【香港樓市】四大發展商齊大跌一成、市值單日失近800億　路透：中方要求香港主要地產商解決房屋短缺
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘