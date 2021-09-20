【ET講股通】梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早承接外圍低開後，恒生指數一度跌逾千點，失守24000點關；至臨近收市跌幅略為收窄至不足900點，在24000點之上爭持。港股走勢仍會走弱多久，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 今日焦點－本港地產股反壟斷風暴

00：55 - 恒基地產 （00012） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 跌逾一成

04：00 - 本地地產商「遊戲規則已變」 樓價會大跌嗎？

07：05 - 地產股下跌空間尚有幾多？

09：06 - 港股走勢點睇 恒指睇咩位

14：01 - 科技股喘穩未？唔跟大市跌？

19：27 - 股票分析：光大環境 （00257） 可以繼續持有？

22：05 - 股票分析：恒基地產 （00012） 要交出所有農地儲備嗎？

29：51 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

35：10 - 股票分析：比亞迪 （01211） 買賣策略



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恒指全日大跌821點，收報24099點，大市總成交1,417億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度低見23871點，挫逾千點，尾市跌幅收窄。恒地 （00012） 跌13.2%至28.95元，新世界 （00017） 跌12.3%至30.4元，長實 （01113） 跌9.3%至41.85元。

市傳中方要求大孖沙承擔責任，停止壟斷市場行為，本地地產股全綫捱沽，特別是農地儲備較多的股份。

樓價未虞大跌 惟板塊不明朗難除

惟相信樓價未必會大跌，一來牽連甚廣，在高地價政策下，賣地收入佔政府收入近兩成；二來即使地產商交出土地，配套發展需時，無三五年難成事；三來新盤銷情暢旺，單單在本地購買力支持下，市場需求仍旺盛；四來不少物業已完成供款，與2003年不同。

不明朗因素將持續困擾本地地產股，惟實際影響還看未來發展，難言長遠沒有投資價值。

技術走勢上，不排除恒地下試25元，新世界支持看27、28元，長實或下試35元。政策風險難料，未持有本地地產股的話，暫未宜出手接貨。恒指不排除繼續尋底，但相信23000關可守。

國策受惠板塊硬淨 待低位分注買

板塊方面，可續留意風電、光伏、儲能、基建、大型科技股，待恒指回落至23000關，分5至7注收集，穿23000點入第1注，股價再跌15%至20%入第2注，之後待股價回升至第2注的買入價才慢慢加碼。

部分科技股開始築底，即使是較弱的阿里巴巴 （09988） ，是日亦不過跌2.2%至151.5元。部分科技股或可考慮月供收集。若大市在低位出現轉勢迹象，科技股反彈力有望較強。

基建、水泥、風電股等，如中國建築 （03311） 、華潤水泥 （01313） 、龍源電力 （00916） 、華潤電力 （00836） 、中鋁 （02600） 等，高位整固，表現明顯較大市強勢。安踏體育 （02020） 跌5.1%至148.7元，候低再留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰光大環境、恒地、永利澳門、新世界、小米、比亞迪︰立即觀看】

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