【加元定存】加元定存最高息11厘 專家籲趁加國大選吸加元

▲ 加拿大今天大選，市料無論執政或在野黨勝出，皆出招加辣打擊過熱的樓市。

加拿大今天（9月20日）舉行大選，專家建議對加元有需要者，宜趁政冶市的陰霾累加元走軟先趁低收集，再伺機開立定期存款，目前的高息王有11厘，花旗料加元最快於半年內可重上1.23高位。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，短期來說，有兩大利淡因素主宰加元的後向，包括：（1）經濟數據差於預期的情況增加，（2）9月20日舉行大選，均令加拿大央行短期維持中性取態。

想知不同存期加元定存年息？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，陳正犖補充，中線而言，由於加拿大接種疫苗比率較高，未必出現更多封鎖措施；加上大選後或出現更多財政支援政策，料第二季之後的數據可能再轉強。

陳正犖對加元的最新預測，預期未來3個月内為1.26，半年到一年料上試1.23，長線目標1.18。

想速賺美元定存6厘息？專家教你一個方法【下一頁】

此外，盡管市料加央行最快或於明年才加息，但港銀已搶閘加定期存款息，如中銀香港 （02388） 早前勁加7天加元短存年息1.2厘，新息率至10厘。可是，該息率仍不敵滙豐（HSBC）同期加元定存的年息，這龍頭發鈔行的7天加元定存年息自8月至今已累加2.2厘至11厘，膺冠絕全城息率。

另方面，大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒剖析加國大選的形勢，若執政的杜魯多、所屬的自由黨能勝出，並籌組政府，會減少政策調整的不確定性，或有利經濟復甦。相反，若在野政黨勝出，可能會減少部分財政措施，或局部影響經濟增長。

至於樓市方面，溫嘉煒表示，多個參選政黨均提出限制外國人在當地買樓，並推出支持當地居民置業的措施，相信大選結果對樓市不會有太大影響。美元兌加元至年底或續在1.24至1.3之間上落。

外電分析指，民調顯示杜魯多暫失利，選民不滿疫情肆虐仍提早大選。

華僑永亨經濟師李若凡認為，油價最近高企，間接緩和加元的跌勢。要是大選最終有驚無險，料未來兩周加元兌美元的阻力位為1.257、支持位1.28；兌港元在6.08至6.1912徘徊。

相關文章：【人幣定存】抽資逾百億挾高拆息 市料人幣定存續加息

【港元定存】中小行雄霸港元定存高息榜 冠全城有3.28厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）