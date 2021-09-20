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【芯片大戰】機構預測三星第三季度半導體銷售額佔比達14.1%　或超英特爾成世界第一

新經濟追蹤 16:07 2021/09/20

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機構預測三星第三季度半導體銷售額佔比達14.1%　或超英特爾成世界第一

據境外中文媒體《亞洲日報》報道指，市場調查機構Omdia數據顯示，三星（Samsung）今年第三季度的半導體銷售額佔比預計達14.11%，位列世界第一。

據報道指，這份針對半導體企業銷售額的預測，並不包括各企業代工廠的銷售業績。據悉，受半導體價格上漲和銷量增加影響，預計三星半導體銷售額佔比重反超英特爾（美：INTC），英特爾第三季度佔比預計達12.09%，排名第三的是SK海力士（SK Hynix Semiconductor），銷售額佔比達6.8%，高通（美：QCOM）排名第五，佔比達4.41%。

報道指，若據另一項包括代工廠銷售業績數據的調查，三星半導體總銷售額由第二季度開始已經超越英特爾，達202.97億美元，較英特爾高出9.94億美元。

相關文章：【芯片大戰】Nvidia收購Arm交易或面臨歐盟反對

【芯片短缺】中芯夥滬政府臨港自貿區建廠　聚焦28納米以上技術、總投資額692億元

記者：梁安琪

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美股 晶片 Samsung 英特爾（Intel，美：INTC） 高通（Qualcomm，美：QCOM） 銷售

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