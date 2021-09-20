  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股消息】 恒指一度暴瀉逾千點 本地地產股重挫

股樓投資 16:18 2021/09/20

分享：

港股今日（20日）再現股災，恒指一度暴瀉逾千點。恒大債務危機持續發酵，加上本地地產股被傳內地要求需協助解決本港住房短缺問題，港股沽壓沉重。恒指今早跟隨美股低開280點後，跌勢不斷擴大至超過1,000點，失守24000點關口，低見23871點，跌至近一年低位，收報24099點，跌821點，跌3.3%，成交額1,417.9億元。滬、深港通南下交易因內地中秋節假期暫停。

本地地產股急瀉，恒基地產（00012）、新世界發展（00017）、新鴻基地產（00016）為跌幅最大的3隻藍籌股，分別跌13.2%、12.3%及10.3%。據外媒日前報道指，中央對香港主要發展商提出新任務，要求香港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺。消息人更形容，「遊戲規則已改變，（北京）不再容許壟斷」。

恒大系持續受壓，中國恒大（03333）跌10.2%，收報2.28元；恒大物業（06666）、恒騰網絡（00136）、恒大汽車（00708）分別跌11.3%、9.5%及2.7%。集團上周六（18日）啟動以實物資產向投資者兌付到期財富產品，亦即以恒大住宅、公寓及商舖等產品，按售價打折後兌付予投資者。

同場加映: 【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

港股 地產 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 恒騰網絡（00136） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 發展商 恒基地產（00012）

上一篇文章

【異動股】國泰君安兩星期前出報告唱好 新力控股上市未夠兩年今日插九成

下一篇文章

Netflix大熱劇《后翼棄兵》對白出事　棋后怒告誹謗兼索500萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度