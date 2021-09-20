【港股消息】 恒指一度暴瀉逾千點 本地地產股重挫

港股今日（20日）再現股災，恒指一度暴瀉逾千點。恒大債務危機持續發酵，加上本地地產股被傳內地要求需協助解決本港住房短缺問題，港股沽壓沉重。恒指今早跟隨美股低開280點後，跌勢不斷擴大至超過1,000點，失守24000點關口，低見23871點，跌至近一年低位，收報24099點，跌821點，跌3.3%，成交額1,417.9億元。滬、深港通南下交易因內地中秋節假期暫停。

本地地產股急瀉，恒基地產（00012）、新世界發展（00017）、新鴻基地產（00016）為跌幅最大的3隻藍籌股，分別跌13.2%、12.3%及10.3%。據外媒日前報道指，中央對香港主要發展商提出新任務，要求香港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺。消息人更形容，「遊戲規則已改變，（北京）不再容許壟斷」。

恒大系持續受壓，中國恒大（03333）跌10.2%，收報2.28元；恒大物業（06666）、恒騰網絡（00136）、恒大汽車（00708）分別跌11.3%、9.5%及2.7%。集團上周六（18日）啟動以實物資產向投資者兌付到期財富產品，亦即以恒大住宅、公寓及商舖等產品，按售價打折後兌付予投資者。

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記者：郭秀慧