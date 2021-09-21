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【職場熱話】有同事想加人工 惟政策要直接同CEO傾 網民反問：你為甚麼不轉工呢？

理財智慧 09:00 2021/09/21

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根據求職網最新公布的《2021年薪酬調查報告》結果顯示，今年打工仔平均人工加幅僅0.4%，創2008年以來的新低，但近日有網民於網上討論區發文，指公司有一項奇怪的政策，令她感到很苦惱。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【職場熱話】打工仔向同事借錢  慘遭大肆宣揚  網民：真是活該   【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，他們認為公司不想加人工，所以有此政策，更有人不理解為何樓主不轉工，「因為公司不想加人工」、「為甚麼不轉工呢？」、「建議辭職」，亦有人分享類似的經驗，「小型公司通常是這樣，你說有就有，不說就沒有，不是推銷自己做得多好，而是告訴公司，我的價值遠超過你提出的人工。」

 

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

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責任編輯：陳頌潔

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