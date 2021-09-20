【美國疫情】阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數

美國的新冠肺炎疫情持續多時，多個新冠疫苗接種率低的州分死亡數字上升。美國阿拉巴馬州宣布去年出現人口萎縮，死亡人數首次多過出生人數。

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阿拉巴馬州衛生官員哈里斯（Scott Harris）上周五（17日）引述初步數據指，該州去年有64,714人死亡及57,641人出生。而該州前一年有54,109人死亡及58,615人出生。

該州去年有7,182人死於新冠肺炎，如撇除新冠患者死亡人數，該州去年的死亡人數略低於出生人數。截至上周六（18日），該州的新冠患者死亡人數升至13,209人。

美國已有約54%的人完成接種新冠疫苗，但部分地區的接種率偏低。根據美國疾控中心（CDC）的數據，阿拉巴馬州僅得41%的人已完成接種疫苗，全州67個縣當中有65個的新冠病毒傳播屬高水平，有2個縣屬嚴重水平。

美國其餘疫苗接種率偏低的州分，也出現新冠患者死亡率高的情況。密西西比州僅得42%人完成接種疫苗，該州每10萬人計的新冠肺炎死亡率，更超越疫情初期死亡率最高的新澤西州。

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肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）上周表示，該州無接種或僅打一劑疫苗的新冠患者，分別佔該州近85%的死亡個案、超過92%的住院個案及87%的確診個案。

另外，這些州分的孕婦確診個案也上升。阿拉巴馬州自新冠疫情爆發以來，最少有7名孕婦死於新冠肺炎。而該州在截至上周五的一周内，平均有23名孕婦因感染新冠肺炎要住院。

CDC指全國孕婦感染新冠肺炎的死亡數字上月上升，建議孕婦接種新冠疫苗。美國截至本月11日，18歲至49歲的孕婦當中，約有25.1%的孕婦在懷孕期間最少接種一劑疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲



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