  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【平保急跌】恒大風險持續升溫內險股齊跌 平保回應對恒大零敞口風險可控

股樓投資 15:32 2021/09/20

分享：

中國恒大 （03333） 危機未有放緩，市場憂慮房地產市場資金鏈問題，將引爆連鎖反應，有投資房地產的內險股再次下跌，其中中國人壽 （02628） 一度跌至12.22元，創52周新低，較52周高位跌近三分之一；中國平安 （02318） 一度跌穿50元見49.9元，同見52周新低，較52周高位跌近一半。

針對市場憂慮，中國平安回應指公司戰略清晰，財務穩健，中期營運利潤保持雙位數增長，同時強調公司在不動產相關的投資風險可控，保險資金在不動產的相關投資佔僅4.9%，低於占比4.9%，遠低於監管要求，而對市場傳言的主要風險房地產企業包括恒大等，公司並沒有涉及其中，早前在華夏幸福（滬：600340）的投資，減值撥備超過六成，風險已經充分釋放。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

減值撥備 經濟 地產 中國 華夏幸福（滬：600340） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 中國恒大（03333）

上一篇文章

【iMoney專訪_中秋特輯】恆香CEO 四招保住百年招牌　堅持「立新不破」（上）

下一篇文章

【疫下商機】電商發展蓬勃改變物流業 醫療物流成新機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活