【平保急跌】恒大風險持續升溫內險股齊跌 平保回應對恒大零敞口風險可控

中國恒大 （03333） 危機未有放緩，市場憂慮房地產市場資金鏈問題，將引爆連鎖反應，有投資房地產的內險股再次下跌，其中中國人壽 （02628） 一度跌至12.22元，創52周新低，較52周高位跌近三分之一；中國平安 （02318） 一度跌穿50元見49.9元，同見52周新低，較52周高位跌近一半。

針對市場憂慮，中國平安回應指公司戰略清晰，財務穩健，中期營運利潤保持雙位數增長，同時強調公司在不動產相關的投資風險可控，保險資金在不動產的相關投資佔僅4.9%，低於占比4.9%，遠低於監管要求，而對市場傳言的主要風險房地產企業包括恒大等，公司並沒有涉及其中，早前在華夏幸福（滬：600340）的投資，減值撥備超過六成，風險已經充分釋放。

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