美國參議院顧問否決建議 阻民主黨派800萬綠卡

美國民主黨早前希望，利用現行參議院體制，透過3.5萬億美元預算案，向多達800萬現居美國國內移民發出「綠卡」，合法化其移民身份。美國參議院立法程序官麥克多諾周日正式駁回民主黨動議。

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美國媒體《國會山莊報》（The Hill）引述文件報道，參議院立法程序官（Senate parliamentarian）麥克多諾（Elizabeth MacDonough）周日（19日）表示，反對民主黨動議，將移民合法化方案納入3.5萬億美元（約27.3萬億港元）預算案。

麥克多諾認為民主黨提出的方案不符合可以容納入預算案的嚴格規例，並表明方案按任何衡量標準而言是一項全新移民政策，而且方案帶來政策層面改變遠超其預算層面帶來的影響。麥克多諾因此裁定，移民方案不適合納入預算案中。

同時，麥克多諾指出，向移民授予美國永久居民身份（Lawful Permanent Resident，LPR，俗稱綠卡），並未直接影響聯邦財政。她形容，讓移民獲得永居身份是一項大型且影響深遠的政策轉變，與之相比，財政影響相形見絀。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對裁決表示感到失望，但仍會繼續在預算案中為移民爭取合法身份，民主黨參議員已準備替代方案，未來數日將會參院立法程序官開會討論。

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民主黨在參議院僅得些微多數優勢，民主黨計劃採用「預算協調程（budget reconciliation）」 ，利用簡單多數制（simple majority），即以50票加副總統1票共51票通過移民方案。

惟美國規定，啟用協議程序設有要求，需與聯邦政府財政直接相關，尤其民主黨的議席優勢弱，不嚴格按規定行事，更易遭受挑戰。

民主黨主導的3.5萬億基建預算中，納入為4類移民人士提供共800萬個LPR身份的方案，包括獲批臨時保護身份（TPS）人士、16歲前抵達美國人士、農業工人及疫情期間必要員工。獲得永居身份後，移民若滿足其他要求可申請入籍。

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責任編輯：李俊儀