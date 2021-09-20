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Netflix大熱劇《后翼棄兵》對白出事　棋后怒告誹謗兼索500萬美元

環球政經 15:48 2021/09/20

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Netflix影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）去年播出後大獲好評，今年贏得兩個金球獎和18個艾美獎提名，不過在最後一集的對白似乎「出事」。據BBC報道，格魯吉亞棋后諾娜加普林達什維利（Nona Gaprindashvili）指，劇中最後一集提到她從未在專業賽事中與男性下棋的說法失實，遂控告Netflix誹謗，她在法庭文件中提到，劇中的描述「顯而易見是錯誤的，而且帶有性別歧視和貶損性」，索償500萬美元（約3.9億港元）。

【政府工略】小學學歷都可做公務員 土地註冊處招聘二級工人 頂薪逾1.6萬元 【見下頁

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《后翼棄兵》最後一集中，旁白講到女主角時，還提到加普林達什維利的名字，並說「她唯一不尋常的事情是她的性別，而那在俄羅斯也不是獨有的事情。世上還有加普林達什維利，但她是一名從未與男性對賽的女性世界冠軍」。

根據BBC報道，加普林達什維利於上周四（16日）向洛杉磯聯邦地區法院提交25頁的文件指，Netflix「明目張膽而且故意地，為了製造劇情氣氛這種下流和惡意的目的，就加普林達什維利的成就說謊，目的是為了讓自己虛構出來的英雄，看起來做到其他人沒有做過的事」。

【美股焦點】Netflix股價周四創新高 大行指其內容上線計劃進入正軌 睇好股價再升一成 【見下頁

該法庭文件顯示，加普林達什維利13歲就開始下棋，20歲成為世界冠軍，也是首名獲頒大師名譽的女性。到了1968年，即劇中的年份，她「已經與最少59名男性對賽」，其中一次更是同時與28人對賽，包括10名當時的國際象棋大師。

《后翼棄兵》根據美國小說家採維（Walter Tevis）1983年的同名小說改篇，主角是一名虛構的國際象棋棋手哈蒙（Beth Harmon）。報道又提到，加普林達什維利要求法庭頒令Netflix賠償500萬美元，並移除她沒有與男性對賽的說法。她在法庭文件中說，這句話與原著並不相同。

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撰文 : 陳楚琨

電視劇 劇情片 電影及戲劇 串流 美元 格魯吉亞 誹謗 Netflix

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